«ДРЭУ» Ижевска приостановило работы по уборке улиц из-за миллионных долгов города

Служба благоустройства и дорожного хозяйства города задолжала предприятию более 80 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» Ижевска с 15 июня прекратило работы по содержанию дорог и улиц Ижевска. Об этом информационному агентству «Сусанин» рассказал директор предприятия Алексей Красноперов.

По его словам, служба благоустройства и дорожного хозяйства города с марта не оплатила предприятию выполненные работы. Задолженность составила более 80 млн рублей.

«За февраль с нами расчет был произведен с просрочкой, сейчас, соответственно, за март оплата не произведена и не планируется, насколько мне известно <…>. Предприятие несет убытки, поэтому я принял решение приостановить работы», - пояснил Алексей Красноперов.

Однако предприятие продолжает работать в штатном режиме, выполнять ямочный ремонт на дорогах, а также устранять аварийные дефекты.

«На сегодняшний день мусор с улично-дорожной сети не вывозится, мы можем уже наутро наблюдать, что мусорки переполнены <…> мы не подметаем, не моем дорожную часть», - рассказал Красноперов.

Отметим, помимо этого, город имеет задолженность перед управлением за 2017 год в общей сумме около 115 млн рублей.