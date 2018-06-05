На площади более 2 га разместится новая сцена со светодиодным экраном, зрительские трибуны на 2 тыс. мест, выставочный павильон, игровые комплексы, сувенирные магазины и фуд-корт.

Ижевск. Удмуртия. Фан-зону в парке Кирова Ижевска откроют 12 июня. На площади более 2 га разместится новая сцена со светодиодным экраном, зрительские трибуны на 2 тыс. мест, выставочный павильон, игровые комплексы, сувенирные магазины и фуд-корт, сообщает пресс-служба «Летнего сада».

С 14 июня по 15 июля на данной площадке будут организованы трансляции матчей чемпионата мира по футболу, а затем зона станет местом для проведения праздников и концертов.

В День города в новом месте отдыха проведут праздник для любителей спорта. В течение дня здесь пройдут футбольные мастер-классы, шахматный турнир, арт-проект «Футбол глазами художника», кинопоказ под открытым небом, финал киберспортивного турнира Fifa 18, конкурсы и выступления творческих коллективов.

Также 12 июня в парке Кирова откроется выставка работ победителей и призеров фотоконкурса «Моя Удмуртия».