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В Удмуртии за счет средств системы «Платон» реконструировали несколько мостов

18:33, 27 февраля, 2018
Георгий Поветкин
18:33, 27 февраля, 2018
Георгий Поветкин
304
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#дороги\n#строительство\n#Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#Платон\n#дороги Удмуртии\n#Чепца\n#мост
Фото: ИА "Сусанин"
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В этом году также планируется сдача объекта на дороге Балезино-Сергино.

Удмуртия. В Удмуртии за счет средств системы «Платон» реконструировали несколько мостов. В этом году также планируется сдача объекта, находящегося на дороге между поселком Балезино и селом Сергино.

«В Удмуртии 5 объектов реконструируются за счет государственной поддержки, за счет системы «Платон». Мост в Глазове – это одна из пяти переправ. В этом году будут запущены два моста через Чепцу (в том числе и мост на трассе Балезино-Сергино – прим. ред.)», - рассказала журналистам руководитель Приволжского обособленного подразделения «РТ Инвест Транспортные системы» (компания-концессионер, обслуживающая систему «Платон») Наталья Соболева.

Отметим, что в конце прошлого года в Удмуртии уже было запущено движение по мостам через реки Кильмезь в Сюмсинском районе и Чепцу в Ярском районе.

«Помимо этого, Удмуртия получила 200 млн рублей на ремонт дорог, также региону было компенсировано 86 млн рублей – вычет по транспортному налогу, от которого освобождены грузоперевозчики, зарегистрированные в системе «Платон». В Удмуртии этот показатель составляет 7,5 тыс. машин», - уточнила Соболева.

Если говорить о мостовом переходе между Балезино и Сергино, то сейчас строительные работы двигаются по графику. На сегодняшний день выполнено устройство временного моста, по которому сейчас двигаются автомобили. Также рабочие демонтировали старый мост, построенный еще в 60-е годы прошлого века, и установили опоры. Новый объект будет рассчитан на перспективные нагрузки.

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«Он будет закончен в этом году. Этот мост более 150 метров. Мост в принципе уникальный. Там всего три пролета. Это хорошее техническое решение. Оно очень редкое. В Сергино и прилегающих территориях проживает более 2 тыс. человек», - рассказал журналистам министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

По его словам, работы велись также на прилегающей дороге, где было более 30 км непроезжих участков.

«В период весенней и осенней распутицы техника МЧС не могла проехать. Работы там велись, поэтому думаем, что затруднения в весенний период не возникнет», - отметил Горбачев.

Новой стройке рады и жители муниципального образование «Сергинское», для которых трасса является практически единственной артерией с Балезино.

«Нам мост очень нужен, мы довольны, что идет такая масштабная стройка. У нас это единственный путь фактически до райцентра. Это часть большой дороги Балезино – Сергино. Каждый день у нас по этой дороге ходят маршрутные автобусы, которые доставляют людей в Балезино. По дороге также часто ездят автомобили сельхозпредприятий», - рассказал глава муниципального образования «Сергинское» Надежда Азанова.

По объекту в Глазове движение также не прекращалось. Для ремонта полосы перекрывали частично. Работы в итоге обошлись в более чем 50 млн рублей.

«Мост – это единственная артерия, которая связывает левый и правый берега Чепцы. Там находится более 3,5 тыс. садовых участков. Более 20 тыс. человек туда выезжает каждый сезон. Там есть бывший пионерский лагерь и загородная детская дача, спортивный комплекс, а также населенные пункты, где проживает порядка 6 тыс. человек. Мост вызывал опасения с точки зрения безопасности», - рассказал журналистам глава Глазова Олег Бекмеметьев.

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По его словам, трафик по отремонтированному мостовому переходу достаточно напряженный, причем им пользуются и пешеходы, которые постоянно посещают лыжную базу, находящуюся на противоположном берегу Чепцы.

«Мост стал более современным с точки зрения безопасности», - сказал Бекмеметьев.

Отметим, что всего с момента начала действия системы «Платон» в стране было отремонтировано более 1700 километров дорог: самые разбитые автотрассы в 40 городах и регионах, а также проблемные участки на 10 федеральных автомагистралях. Выбор объектов происходит благодаря коммуникации между федеральным Минтрансом, Росавтодором и властями каждого субъекта Российской Федерации.

18:33, 27 февраля, 2018
Георгий Поветкин
304
0
#дороги\n#строительство\n#Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#Платон\n#дороги Удмуртии\n#Чепца\n#мост

 

 

 

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