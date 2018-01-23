Порядка 700 млн рублей получит Ижевск по программе «Городская среда» в ближайшие 5 лет

Минимум 350 млн рублей из этой суммы будут направлены на обновление общественных пространств города.

Ижевск. Удмуртия. Не менее 700 млн рублей получит Ижевск на благоустройство дворов и общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды» («Городская среда») в ближайшие 5 лет. Об этом на заседании общественного совета во вторник, 23 января, сообщил первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Иван Новиков.

По его словам, на сегодняшний день уже известен общий объем финансирования по программе из федерального и регионального бюджетов на ближайшие три года. В год эта сумма составит порядка 350 млн рублей, а за 5 лет реализации проекта Удмуртия потратит на благоустройство более 1,7 млрд рублей.

Как рассказал председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин, в 2018 году в рамках «Городской среды» на обустройство общественных пространств города будет направлено более 80 млн рублей. Пока обсуждается 15 объектов, среди которых Центральная площадь, парк Кирова, Набережная и другие.

Напомним, что с 2018 года в законодательство внесены изменения, которые обязывают муниципалитеты с численностью населения более 20 тыс. человек проводить рейтинговое голосование, чтобы сформировать список общественных пространств, которые, по их мнению, нуждаются в обновлении в первую очередь. Этот опрос решили совместить с выборами президента России - 18 марта 2018 года.

«Пока обсуждается 15 объектов и останется еще 3 строчки, в которые жители города смогут вписать еще объекты», - сказал Гарин.

В этом году изменения в реализации программы коснутся распределения денег между муниципальными образованиями.

«Мы планируем отказаться от варианта, когда равномерно деньги каждый год распределяются между всеми муниципальными образованиями. Если поступать таким образом получится, что объем средств, который муниципалитет получит в один год может оказаться недостаточным для того, чтобы реализовать тот или иной довольно серьезный проект. Поэтому мы готовы рассматривать по степени готовности, проводить отбор муниципальных образований. Те, кто имеют уже готовые проекты, которые будут одобрены экспертным сообществом, что действительно это проект достроен, создает комфортную городскую среду, они могут, например, получить средства на реализацию всего проекта в один год, на следующий год может получить другое муниципальное образование», - сказал Иван Новиков.

Претендовать на участие в программе могут муниципалитеты с численностью наседания не менее 1000 человек, в Удмуртии таких 89.

Отметим, что в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» Ижевск будет сотрудничать с московским фондом «Институт экономики города». Целью работы этой некоммерческой организации является объединение гражданского общества для участия в работе по благоустройству города.