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      Александр Бречалов про уборку снега в Ижевске: «кошмар – другого слова не нахожу»

      09:04, 15 января, 2018
      Диана Ворончихина
      09:04, 15 января, 2018
      Диана Ворончихина
      1051
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#снег\n#уборка
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
      1051
      0

      Глава Удмуртии отметил, что дороги в столице Удмуртии не чистят, а по тротуарам бегут ручьи из реагентов.

      Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов вновь раскритиковал уборку снега в Ижевске. Как сказал руководитель региона в прямом эфире на радио «Комсомольская правда – Ижевск», по тротуарам бегут ручьи из реагентов.

      «Кошмар – другого слова не нахожу. <…> Сегодня утром рано я увидел ручьи из реагентов. Слов у меня нет. Решили иновационным путем пойти - не чистить, а залить гадостью», - сказал Бречалов.

      Также он отметил, что все замечания горожан абсолютно справедливы

      «Сегодня-завтра мы примем кардинальные решения», - добавил глава региона. 

      09:04, 15 января, 2018
      Диана Ворончихина
      1051
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#снег\n#уборка

       

       

       

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