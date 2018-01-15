Александр Бречалов про уборку снега в Ижевске: «кошмар – другого слова не нахожу»

Глава Удмуртии отметил, что дороги в столице Удмуртии не чистят, а по тротуарам бегут ручьи из реагентов.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов вновь раскритиковал уборку снега в Ижевске. Как сказал руководитель региона в прямом эфире на радио «Комсомольская правда – Ижевск», по тротуарам бегут ручьи из реагентов.

«Кошмар – другого слова не нахожу. <…> Сегодня утром рано я увидел ручьи из реагентов. Слов у меня нет. Решили иновационным путем пойти - не чистить, а залить гадостью», - сказал Бречалов.

Также он отметил, что все замечания горожан абсолютно справедливы

«Сегодня-завтра мы примем кардинальные решения», - добавил глава региона.