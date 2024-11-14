После ДТП на мосту через реку Вожойка в Завьяловском районе восстановят ограждение

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе восстановят ограждение моста через реку Вожойка, которое снёс автомобиль. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Завьяловского района Константин Русинов.

Напомним, что 13 ноября около деревни Позимь автомобиль «Дэу Нексия» сбил ограждение моста и вылетел в реку Вожойка. Женщину-водителя спас очевидец. Он отметил, что дорога на том участке была очень скользкая и его машину тоже занесло.

14 ноября для обеспечения безопасности движения на мосту вновь установят перила. Также проезжую часть дополнительно обработают антигололедными реагентами.

В 2025 году планируется капитально отремонтировать это сооружение и привести его в соответствие с требованиями ГОСТ.