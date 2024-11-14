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После ДТП на мосту через реку Вожойка в Завьяловском районе восстановят ограждение

09:24, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
После ДТП на мосту через реку Вожойка в Завьяловском районе восстановят ограждение
09:24, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#мост\n#ДТП\n#ограждения
Источник фото: vk.com (Константин Русинов)
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Также проезжую часть дополнительно обработают реагентами.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе восстановят ограждение моста через реку Вожойка, которое снёс автомобиль. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Завьяловского района Константин Русинов. 

Напомним, что 13 ноября около деревни Позимь автомобиль «Дэу Нексия» сбил ограждение моста и вылетел в реку Вожойка. Женщину-водителя спас очевидец. Он отметил, что дорога на том участке была очень скользкая и его машину тоже занесло. 

14 ноября для обеспечения безопасности движения на мосту вновь установят перила. Также проезжую часть дополнительно обработают антигололедными реагентами.

В 2025 году планируется капитально отремонтировать это сооружение и привести его в соответствие с требованиями ГОСТ. 

09:24, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
72
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#мост\n#ДТП\n#ограждения