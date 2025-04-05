Сарапул. Удмуртия. 4 апреля дорожники во главе с руководителем города осмотрели путепровод на улице Гончарова и выявили ряд замечаний. Об этом сообщил в соцсетях глава Сарапула Виктор Шестаков

В результате проверки определены гарантийные случаи, подрядчик обязан устранить все выявленные нарушения. На поврежденных участках моста, на которые гарантийные обязательства уже не распространяются, городские власти проведут ремонт за счет муниципального бюджета.

Будут заменены поврежденные ограждения. Также с моста уберут смет, помоют отбойники, отрегулируют водосточное оборудование, сделают разметку. Работы начнутся на следующей неделе.

Напомним, мост на улице Гончарова был капитально отремонтирован в 2020 году.