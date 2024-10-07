В Глазовском районе завершился ремонт моста через реку Люм

Глазов. Удмуртия. Реконструкция моста через реку Люм завершилась в Глазовском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Деревянное сооружение построили в 60-е годы двадцатого века. Со временем состояние моста стало аварийным, поэтому его грузоподъемность сильно ограничили — по объекту могли проезжать только легковые автомобили.

«При этом в селе Люм у нас есть сельхозпроизводство, здесь ходят трактора, есть необходимость передвижения комбайнов. Также мост связывает две половинки населенного пункта, соответственно, без него транспортного взаимодействия не будет. Жалобы на состояние моста к нам поступали с 2017 года», — пояснил заместитель главы администрации Глазовского района Дмитрий Целоусов.

Сгнившие балки моста уже грозили обрушением, поэтому в 2020 году было решено начать проектирование реконструкции. В результате объект обновили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Через реку Люм теперь пролегает современный однопролетный железобетонный мост длиной 27 погонных метров. С 8 м до 10 м увеличилась ширина проезжей части, появились тротуары и освещение. Помимо этого, подрядчик отремонтировал подходы к мосту на расстоянии до 450 м.

Так как у объекта нет промежуточных опор в русле реки, то ледоход сможет легко проплывать под мостом, и на реке не будет заторов. Также, благодаря реконструкции, по сооружению теперь может легко ездить тяжелая сельхозтехника.

Приемочная комиссия осмотрела мост и не высказала замечаний.

Напомним, что в сентябре в Малопургинском районе завершился планово-предупредительный ремонт моста через реку Аксакшурка.