Селты. Удмуртия. В деревне Большая Нырья Селтинского района Удмуртии ограничили движение по мосту через реку Нырьинка. Об этом сообщает пресс-служба администрация района.

Сделано это для обеспечения безопасности.

«Объезд для всех видов транспорта организован по дороге «Игра – Селты – Сюмси – граница Кировской области» в соответствии с установленной схемой», – говорится в сообщении.

Напомним, 29 марта перекрыли движение по Гуляевскому мосту в Вавожском районе.



Фото: пресс-служба администрации Селтинского района