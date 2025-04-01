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В Селтинском районе временно ограничили движение по мосту

16:36, 01 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Селтинском районе временно ограничили движение по мосту
16:36, 01 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
271
0
#Удмуртия\n#Селтинский район\n#Селты\n#река\n#мост\n#дорожное движение
Источник фото: пресс-служба администрации Селтинского района
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Это связано с обеспечением безопасности.

Селты. Удмуртия. В деревне Большая Нырья Селтинского района Удмуртии ограничили движение по мосту через реку Нырьинка. Об этом сообщает пресс-служба администрация района.

Сделано это для обеспечения безопасности.

«Объезд для всех видов транспорта организован по дороге «Игра – Селты – Сюмси – граница Кировской области» в соответствии с установленной схемой», – говорится в сообщении.

Напомним, 29 марта перекрыли движение по Гуляевскому мосту в Вавожском районе.


Фото: пресс-служба администрации Селтинского района

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16:36, 01 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
271
0
#Удмуртия\n#Селтинский район\n#Селты\n#река\n#мост\n#дорожное движение