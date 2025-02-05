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Капремонт моста через реку Лоза в Удмуртии идёт согласно графику

14:52, 05 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Капремонт моста через реку Лоза в Удмуртии идёт согласно графику
14:52, 05 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
42
0
#Игра\n#Удмуртия\n#строительство\n#мост
Источник фото: vk.com/bkadudmurtiya
42
0

На объекте завершили установку важных элементов конструкции — ригелей.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе идёт по графику капитальный ремонт моста через Лозу. Об этом говорится в группе «Дороги Удмуртской Республики» в соцсети «ВКонтакте». 

Мост располагается на региональной дороге Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области. Из-за работ движение по участку этой трассы полностью закрыто. 

На объекте завершён монтаж и заливка важных элементов конструкции — ригелей. Отмечается, что каждый каркас ригеля весит 5,7 т. Всего их четыре. Ригели изготовили на Сарапульском заводе железобетонных конструкций. После транспортировки их установили на новые железобетонные опоры, закрепили и залили бетоном. 

Вскоре на ригели начнут устанавливать 40 железобетонных балок пролётных строений моста. В длину они достигают 12 м. Эти детали изготовили на Можгинском участке предприятия АО «Удмуртавтодорстрой».

Напомним, что капремонт объекта стартовал в июле 2024 года, а завершить его планируют в конце мая 2025 года

14:52, 05 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
42
0
#Игра\n#Удмуртия\n#строительство\n#мост