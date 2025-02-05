Игра. Удмуртия. В Игринском районе идёт по графику капитальный ремонт моста через Лозу. Об этом говорится в группе «Дороги Удмуртской Республики» в соцсети «ВКонтакте».

Мост располагается на региональной дороге Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области. Из-за работ движение по участку этой трассы полностью закрыто.

На объекте завершён монтаж и заливка важных элементов конструкции — ригелей. Отмечается, что каждый каркас ригеля весит 5,7 т. Всего их четыре. Ригели изготовили на Сарапульском заводе железобетонных конструкций. После транспортировки их установили на новые железобетонные опоры, закрепили и залили бетоном.

Вскоре на ригели начнут устанавливать 40 железобетонных балок пролётных строений моста. В длину они достигают 12 м. Эти детали изготовили на Можгинском участке предприятия АО «Удмуртавтодорстрой».

Напомним, что капремонт объекта стартовал в июле 2024 года, а завершить его планируют в конце мая 2025 года.