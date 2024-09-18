В Ижевске может появиться ещё один мост через реку Иж

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске могут восстановить автомобильный мост через реку Иж, который находится рядом с предприятием «Ижмебель». Об этом во время прямого эфира рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Власти региона анализируют возможность строительства моста для того, чтобы разгрузить трафик на улице Магистральной. Сейчас там действует пешеходный мостик, однако говорится именно о восстановлении автомобильного движения, которое было там ранее.



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«Сейчас мы рассчитываем, сколько это может стоить. Если сумма приемлемая, мы включим восстановление моста в планы на 2025-2027 годы», – рассказал Бречалов.