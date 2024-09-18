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В Ижевске может появиться ещё один мост через реку Иж

14:00, 18 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
В Ижевске может появиться ещё один мост через реку Иж
14:00, 18 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
164
0
#Ижевск\n#Бречалов\n#мост
Фото: google.ru/maps
164
0

Задача – разгрузить автомобильный трафик на улице Магистральной.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске могут восстановить автомобильный мост через реку Иж, который находится рядом с предприятием «Ижмебель». Об этом во время прямого эфира рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Власти региона анализируют возможность строительства моста для того, чтобы разгрузить трафик на улице Магистральной. Сейчас там действует пешеходный мостик, однако говорится именно о восстановлении автомобильного движения, которое было там ранее.


Источник фото: etomesto.ru

«Сейчас мы рассчитываем, сколько это может стоить. Если сумма приемлемая, мы включим восстановление моста в планы на 2025-2027 годы», – рассказал Бречалов.

14:00, 18 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
164
0
#Ижевск\n#Бречалов\n#мост