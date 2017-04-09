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      Врио главы Удмуртии Александр Бречалов побывал на бульваре Гоголя в Ижевске

      10:00, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      10:00, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      1208
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#бульвар Гоголя\n#Александр Бречалов
      Фото: twitter.com/brechalov
      1208
      0

      По словам руководителя региона, это место скоро преобразится.

      Ижевск. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов побывал на бульваре Гоголя в Ижевске. Как написал руководитель региона в своем Twitter, это место скоро преобразится.

      Судя по постам в соцсети, Бречалов также поинтересовался у жителей столицы региона какой они в будущем представляют эту территорию.

      Судя по постам в соцсети, Бречалов также поинтересовался у жителей столицы региона какой они в будущем представляют эту территорию.

      Александр Бречалов on Twitter

      Субботним днём "прогулялись" по Бульвару Гоголя в Ижевске - в скором времени он преобразится #МояУдмуртия

      Александр Бречалов on Twitter

      Решил узнать у ребят, каким они себе представляют будущий Бульвар Гоголя #МояУдмуртия

      Напомним, ранее министр энергетики и ЖКХ региона Иван Маринин на одной из своих пресс-конференции заявил, что территорию будут благоустраивать за счет средств, выделенных на проект «Формирование комфортной городской среды».

      «В рамках благоустройства общественных пространств будут вести работу в городских центрах, парках, преображать городские достопримечательности, скверы, площади. В данном случае ситуация открытая. По этому направлению мы профинансируем все города Удмуртии. В Ижевске средства потратят на бульвар Гоголя. Этот объект у нас активно обсуждался», - сказал Маринин 16 марта.

      Примерную стоимость работ осенью озвучил экс-глава Удмуртии Александр Соловьев, который на данный момент находится под арестом. В начале месяца его доставили в Москву и предъявили обвинение в получении взятки размером в 139 млн рублей.

      Осенью 2014 года на бульваре Гоголя огородили участок земли, вырубили деревья и начали строительство. Тогда удалось остановить работы и сохранить зеленую зону.

      10:00, 09 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      1208
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#бульвар Гоголя\n#Александр Бречалов
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