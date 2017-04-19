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      Жители Ижевска выступили против автомобильной дороги на набережной пруда

      08:00, 19 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      08:00, 19 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      167
      0
      #благоустройство\n#дороги\n#общество\n#Ижевск\n#город
      167
      0

      В столице Удмуртии прошли слушания по проекту дальнейшей реконструкции набережной.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошли публичные слушания по проекту реконструкции набережной городского пруда от монумента «Навеки с Россией» до речки Подборенки. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, большинство участников мероприятия проголосовали против предложенной планировки территории.

      Согласно проекту, проезжую часть на указанном участке расширят до 9 м. Вдоль дороги расположатся гостевые автостоянки. Также запланировано обустройство пешеходных и велосипедных дорожек и площадок с выходом на акваторию водохранилища - у эспланады и речки Подборенки.

      Также реконструкция подразумевает создание новой системы дренажной и ливневой канализации с установкой локальных очистных сооружений и наружного освещения.

      «Участники публичных слушаний высказали ряд замечаний по данному проекту. В частности, выступили против размещения автомобильной дороги и парковок, предложили на этом участке набережной организовать пешеходную зону и оставить велодорожки», - отмечается в сообщении городских властей.

      Замечания отправят в комиссию по землепользованию и застройке. У чиновников есть 10 дней на их рассмотрение. Предполагается, что проект после этого направят на доработку.

      08:00, 19 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      167
      0
      #благоустройство\n#дороги\n#общество\n#Ижевск\n#город
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