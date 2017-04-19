Жители Ижевска выступили против автомобильной дороги на набережной пруда

В столице Удмуртии прошли слушания по проекту дальнейшей реконструкции набережной.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошли публичные слушания по проекту реконструкции набережной городского пруда от монумента «Навеки с Россией» до речки Подборенки. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, большинство участников мероприятия проголосовали против предложенной планировки территории.

Согласно проекту, проезжую часть на указанном участке расширят до 9 м. Вдоль дороги расположатся гостевые автостоянки. Также запланировано обустройство пешеходных и велосипедных дорожек и площадок с выходом на акваторию водохранилища - у эспланады и речки Подборенки.

Также реконструкция подразумевает создание новой системы дренажной и ливневой канализации с установкой локальных очистных сооружений и наружного освещения.

«Участники публичных слушаний высказали ряд замечаний по данному проекту. В частности, выступили против размещения автомобильной дороги и парковок, предложили на этом участке набережной организовать пешеходную зону и оставить велодорожки», - отмечается в сообщении городских властей.

Замечания отправят в комиссию по землепользованию и застройке. У чиновников есть 10 дней на их рассмотрение. Предполагается, что проект после этого направят на доработку.