Ижевск. Удмуртия. Об особенностях технического характера при записи в первый класс в 2026 году рассказал «Сусанину» и. о. министра цифрового развития УР Александр Олюнин. Напомним, приёмная кампания стартует в два дня: 31 марта и 1 апреля.

«Портал госуслуг у нас остаётся основным способом подачи заявлений для зачисления в первый класс», — отметил руководитель Минцифры Удмуртии.

Он пояснил, что механизм для этого процесса един. Нужно зайти на портал, авторизоваться, в поисковой строке вбить «Запись в первый класс». Перейдя к услуге, нажать кнопку «Подать заявление».

«С 17 марта — уже можно будет попробовать работу сервиса. Непосредственно сама кнопка «Подать заявление» появится в старт приёмной кампании. А с 17 марта можно начать формировать черновик заявления, попробовать, как это делается», — сказал Александр Олюнин.

Он порекомендовал несколько шагов, которые обезопасят от ошибок при подаче заявления.

Интернет-браузеры должны быть актуальными, обновлёнными до последней версии. Кэш стоит почистить. Также стоит проверить корректность данных ребёнка и подающего заявление родителя. Чтобы все они были занесены в личные кабинеты.

«И третье. Посмотрите, чтобы у вас была подтверждённая учётная запись. Это очень важно, проверьте это в своём личном кабинете. Если нет, то самый простой способ — личный визит в ближайший МФЦ с паспортом», — разъяснил и. о. министра.

Он также заверил, что Минцифры России со стартом приёмной кампании увеличит серверные мощности на портале госуслуг. В Удмуртии заранее проведут нагрузочные тестирования для проверки.

Также будет действовать бесплатная телефонная линия по номеру 122, где с 17 марта ответят на все интересующие вопросы по теме приёма в первый класс.