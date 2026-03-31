Ижевск. Удмуртия. В среду, 1 апреля, в 15:00 начнётся приём заявления на запись в первый класс. Напомним, подать заявление можно через портал «Госуслуг», а также отправить заказным письмом в учебное учреждение, или прийти туда лично. Приём заявлений пройдёт в два этапа.

С 1 апреля по 30 июня 2026 года документы будут принимать в школы по месту регистрации ребёнка, а также от семей, имеющих льготы. Детям иностранных граждан придётся сдавать дополнительно тест по русскому языку.

С 6 июля по 5 сентября подать заявление смогут родители детей, не проживающих на закреплённой территории, при наличии свободных мест.

На портале государственных услуг можно выбрать школу, указать льготы и параметры обучения. После заполнения черновика пользователю станет доступен таймер обратного отсчёта до старта подачи.

