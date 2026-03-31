Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

1 апреля в Удмуртии стартует приём заявлений в первый класс

13:50, 31 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Источник фото: ИИ
По месту прописки заявления ждут до 30 июня, с июля можно будет податься в любую свободную школу.

Ижевск. Удмуртия. В среду, 1 апреля, в 15:00 начнётся приём заявления на запись в первый класс. Напомним, подать заявление можно через портал «Госуслуг», а также отправить заказным письмом в учебное учреждение, или прийти туда лично. Приём заявлений пройдёт в два этапа.

С 1 апреля по 30 июня 2026 года документы будут принимать в школы по месту регистрации ребёнка, а также от семей, имеющих льготы. Детям иностранных граждан придётся сдавать дополнительно тест по русскому языку.

С 6 июля по 5 сентября подать заявление смогут родители детей, не проживающих на закреплённой территории, при наличии свободных мест.

На портале государственных услуг можно выбрать школу, указать льготы и параметры обучения. После заполнения черновика пользователю станет доступен таймер обратного отсчёта до старта подачи.

Также напомним, в Минобрнауки УР рассказали, можно ли зачислить первоклассника сразу в несколько школ.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

