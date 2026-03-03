Ижевск. Удмуртия. Об особенностях приёма в первые классы школ Удмуртии детей иностранных граждан, рассказали в правительстве республики. Основные нюансы поведала «Сусанину» замминистра образования и науки УР Тамара Ворожцова.

«Напомню, что с 1 апреля 2025 года произошли изменения в законодательстве. И для этой категории детей у нас только два способа подачи заявлений в школу: через портал госуслуг, либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении», — сказала замминистра.

Она подчеркнула, что обязательным документом является подтверждение законности пребывания ребёнка и его родителя на территории России.

«В том случае, когда все документы будут приняты и подтверждены, ребёнок в обязательном порядке проходит тестирования на знание русского языка, достаточное для того, чтобы освоить программу общего образования», — сказала Тамара Владимировна.

Она напомнила, что для этой цели создан Центр тестирования, расположенный в Столичном лицее (ул. Кунгурцева, 19).

«Один раз в месяц несколько дней отведено для того, чтобы ребята-иностранцы проходили там тестирование. В случае успешного прохождения тестирования, ребёнок будет зачислен в школу», — заверила Тамара Ворожцова.

Она пояснила, что в случае, если тестирование пройти не удастся, то ребёнок будет обучаться русскому языку для того, чтобы повторно он мог пройти это тестирование.

Напомним, в 2025 году из 72 детей мигрантов в Удмуртии 38 успешно справились с тестом по русскому языку.

Также напомним, что приёмная кампания в первый класс стартует в Удмуртии с 1 апреля.