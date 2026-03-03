Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
«Волнующиеся родители» в Ижевске считают визит в школу самой безопасной формой подачи заявления в первый класс

«Волнующиеся родители» в Ижевске считают визит в школу самой безопасной формой подачи заявления в первый класс
#Ижевск\n#родители\n#первый класс
Источник фото: ИА "Сусанин"
Самым популярным же форматом остаётся подача через госуслуги.

Ижевск. Удмуртия. Родители будущих первоклассников уже давно не занимают очереди у зданий школ Ижевска с ночи и раннего утра. Об этом рассказала «Сусанину» на пресс-конференции в правительстве Удмуртии замглавы города по социальной политике Наталья Гвоздкова.

«Этого давно уже нет. Но есть волнующиеся родители, которые всё равно считают, что самый безопасный формат подачи заявления — прийти лично в школу. Но очередей уже нет давно», — заверила Наталья Гвоздкова.

Напомним, ранее она рассказала, сколько ребят собираются пойти в первый класс в 2026 году. Также на пресс-конференции замминистра образования и науки УР Тамара Ворожцова рассказала, что в республике действуют три формы подачи таких заявлений. Самым популярным остаются Госуслуги.

«Удобство портала заключается в том, что там регистрируется время подачи заявления вплоть до миллисекунд. Это позволяет очень точно установить время подачи для составления очерёдности. Это очень удобно», — сказала замминистра.

Также напомним, что старт приёмной кампании — 1 апреля. Написать черновик заявления на «Госуслугах» можно будет с 17 марта.

