Ижевск. Удмуртия. Родители будущих первоклассников уже давно не занимают очереди у зданий школ Ижевска с ночи и раннего утра. Об этом рассказала «Сусанину» на пресс-конференции в правительстве Удмуртии замглавы города по социальной политике Наталья Гвоздкова.

«Этого давно уже нет. Но есть волнующиеся родители, которые всё равно считают, что самый безопасный формат подачи заявления — прийти лично в школу. Но очередей уже нет давно», — заверила Наталья Гвоздкова.

Напомним, ранее она рассказала, сколько ребят собираются пойти в первый класс в 2026 году. Также на пресс-конференции замминистра образования и науки УР Тамара Ворожцова рассказала, что в республике действуют три формы подачи таких заявлений. Самым популярным остаются Госуслуги.

«Удобство портала заключается в том, что там регистрируется время подачи заявления вплоть до миллисекунд. Это позволяет очень точно установить время подачи для составления очерёдности. Это очень удобно», — сказала замминистра.

Также напомним, что старт приёмной кампании — 1 апреля. Написать черновик заявления на «Госуслугах» можно будет с 17 марта.