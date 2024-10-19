В школах Малопургинского района открыли семь агроклассов

Малая Пурга. Удмуртия. 17 октября в разных деревнях Малопургинского района открыли семь агроклассов. Они появились в Гожнинской, Кечёвской, Нижнеюринской, Старомоньинской, Норьинской, Иваново-Самарской и Аксакшурской школах. Об этом сообщает пресс-служба Государственного совета республики.

По мнению депутатов Госсовета Удмуртии Георгия Крылова и Петра Фомина, принявших участие в церемонии открытия, реализация проекта «Агроклассы» – это возможность получить достойное образование, используя современные знания и передовые технологии. Обеспечение отрасли АПК профессиональными кадрами является актуальным вопросом. Сейчас сельхозпредприятия республики нуждаются в специалистах, ежегодно всё больше выпускников выбирают будущее в агропромышленном комплексе – одной из самых современных, высокотехнологичных и динамично развивающихся отраслей.

Выпускники агроклассов при завершении обучения получают сертификат, дающий дополнительные 5 баллов при поступлении в Удмуртский государственный аграрный университет. Первые агроклассы появились в Удмуртии 5 лет назад в трёх муниципальных образованиях. В этом году проект значительно расширился, открыто уже более 40 агроклассов.