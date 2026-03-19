Малая Пурга. Удмуртия. Администрация Малопургинского района Удмуртии заключила договор с АНО по защите животных «Жёлтая бирка» на отлов и содержание бездомных животных. Об этом сообщил в соцсетях глава района Александр Деев.

«Уважаемые жители! Если вы заметили скопление безнадзорных собак, сообщите об этом в ЕДДС района по номеру 8 (34138) 4-22-15, 4-24-79 или 8-952-402-32-40», — написал глава района.

Он также попросил селян следить за своими питомцами и не выпускать их на улицу без присмотра. Сторожевые собаки должны находиться на прочной привязи во дворе. Это поможет избежать неожиданных побегов и возможных конфликтных ситуаций.

Напомним, в Сарапульском районе республики на днях также определили подрядчика на отлов бездомных животных.