Малая Пурга. Удмуртия. Главу Малопургинского района Удмуртии Александра Деева спросили, почему он не может подключить общественников к работе приложения «Решаем вместе». Вопрос поступил в ходе прямого эфира в соцсетях.

«Кто или что мешает главе Малопургинского района назначить через ЕСИА представителей Общественного совета операторами платформы обратной связи цифровой системы «Госуслуги», работающими исключительно в рамках структуры учётной записи администрации района, предоставив им права модератора для возможности непосредственной коммуникации с жителями через специализированное мобильное приложение ЕПГУ "Госуслуги. Решаем вместе"», — спросил Александра Деева пользователь.

Глава района пояснил, что порядок работы платформы обратной связи установлен федеральным законодательством — постановлением Правительства РФ и методрекомендациями Минцифры РФ.

«Глава муниципального образования, то есть я, не в праве изменять установленный порядок работы. Правами модератора в личном кабинете могут быть только сотрудники данной организации. Система не предусматривает роли — член Общественного совета с правом модерации. Ведь предоставление таких прав даёт полный доступ к персональным данным, а передача этих данных прямо запрещена федеральным законом 152-ФЗ», — подытожил Александр Деев.