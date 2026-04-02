В Малопургинском и Каракулинском районах сменили перевозчика ТКО

12:05, 02 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Малопургинский район\n#Каракулинский район\n#Удмуртия\n#перевозки\n#мусор
Источник фото: администрация Каракулинского района
Это не повлияет на ежемесячную плату.

Малая Пурга. Удмуртия. В двух районах Удмуртии сменили перевозчика ТКО. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Малопургинского района Александр Деев и администрация Каракулинского района.

Перевозчика поменяли в Малопургинском и Каракулинском районах. С апреля коммунальные отходы начала вывозить компания «Ремонтно-домовой сервис» из Сарапула.

Отмечается, что юрлица продолжат работать по старым договорам с регоператором Удмуртии. Замена перевозчика не скажется на размере ежемесячной платы за вывоз отходов.

«Надеюсь на добросовестную работу перевозчика. Но чистота и порядок зависят и от нас самих. Культура обращения с отходами начинается с каждого», — заявил Александр Деев.

Если у жителей районов возникнут вопросы по вывозу мусора, они могут позвонить по телефону диспетчерской службы подрядчика: +8 (34147) 35-707 или +8 (912) 012-43-46. 

