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Центр открытого образования на русском языке от Глазовского университета появится в Монголии

14:57, 03 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Центр открытого образования на русском языке от Глазовского университета появится в Монголии
14:57, 03 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
85
0
#Удмуртия\n#ГИПУ имени Короленко\n#Монголия\n#планы\n#образование
Фото: ГИПУ имени В. Г. Короленко
85
0

Эту тему сейчас обсуждает делегация вуза в Улан-Баторе.

Монголия. Глазовский инженерно-педагогический университет имени Владимира Короленко откроет в Монголии Центр открытого образования на русском языке. Об этом сообщается в группе вуза в соцсети «ВКонтакте».  

3 сентября рабочая группа вуза находится в Улан-Баторе в Монголии с трехдневным визитом. 

Ректор ГИПУ имени В. Г. Короленко Янина Чиговская-Назарова рассказала, что директор российско-монгольской школы Баярбаатар Болор отметил проекты Короленковского университета. Он выделил конкурс учебных проектов, образовательный проект «Сила ума» и курсы повышения квалификации для учителей русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке. 

В результате для расширения международной деятельности было решено запустить в Монголии Центр открытого образования на русском языке. 

Напомним, что такие центры уже работают в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе.  

14:57, 03 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
85
0
#Удмуртия\n#ГИПУ имени Короленко\n#Монголия\n#планы\n#образование