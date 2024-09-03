Центр открытого образования на русском языке от Глазовского университета появится в Монголии

Монголия. Глазовский инженерно-педагогический университет имени Владимира Короленко откроет в Монголии Центр открытого образования на русском языке. Об этом сообщается в группе вуза в соцсети «ВКонтакте».

3 сентября рабочая группа вуза находится в Улан-Баторе в Монголии с трехдневным визитом.

Ректор ГИПУ имени В. Г. Короленко Янина Чиговская-Назарова рассказала, что директор российско-монгольской школы Баярбаатар Болор отметил проекты Короленковского университета. Он выделил конкурс учебных проектов, образовательный проект «Сила ума» и курсы повышения квалификации для учителей русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке.

В результате для расширения международной деятельности было решено запустить в Монголии Центр открытого образования на русском языке.

Напомним, что такие центры уже работают в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе.