Ученики ижевского «Кванториума» отправятся на обучение в «Артек»

Ребята победили во всероссийском конкурсе «ЮниКвант».

Ижевск. Удмуртия. Воспитанники технопарка «Кванториум» из Ижевска пройдут образовательные программы в детских и молодёжных центрах России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртии.



Семь команд из Ижевска победили во всероссийском конкурсе «Кампус молодёжных инноваций «ЮниКвант». Пять из них отправятся в детские центры «Смена» и «Орлёнок», две — в «Артек». Там они смогут поработать с компаниями из реального сектора экономики, приобрести новые навыки и создать свой проект.



Отборочные испытания длились месяц. Ребята выполняли проекты по направлениям «Энерджи», «Промышленная робототехника», «Математика», IT, авиа- и вертолетостроение, космонавтика и другим.