«Немецкий диктант» пройдет в Ижевске

Мероприятие состоится 20 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Диктант по немецкому языку пройдет в Ижевске. Как сообщила пресс-служба УдГУ, мероприятие состоится в четверг, 20 февраля.

«Учебно-научная библиотека УдГУ и Немецкая национально-культурная автономия Удмуртской Республики приглашает всех любителей немецкого языка принять участие в Tolles Diktat», — говорится в пресс-релизе.

Открытый диктант проводится с целью популяризации немецкого языка и мотивации к его изучению, а также для развития культуры грамотной речи. Участникам будут предложены на выбор уровни А1 и В1. Сам диктант приурочен к Международному дню родного языка.

Всех желающих ждут в библиотеке УдГУ (улица Ломоносова, 4 «Б») в аудитории 410 в 11:00.