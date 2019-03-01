play
pause
  • $ 65.89 ↑
  • € 74.97 ↑

Ученики двух лицеев Ижевска представят Удмуртию на окружном этапе интеллектуальной олимпиады

14:27, 01 марта, 2019
Диана Ворончихина
14:27, 01 марта, 2019
Диана Ворончихина
91
0
#дети\n#образование\n#Олимпиада\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#новости
Фото: пресс-служба ГФИ по Удмуртии
91
0

Самых умных школьников Приволжского федерального округа выберут в Йошкар-Оле 4 и 5 марта.

Ижевск. Удмуртия. Ученики ижевских лицеев №86 и №29 представят Удмуртию на окружном этапе интеллектуальной олимпиады среди школьников. Как сообщает пресс-служба ГФИ по республике, ребята стали лучшими в региональном этапе игры «Что? Где? Когда?».

Отметим, что всего в региональном этапе приняли участие 124 школьника из Балезинского, Дебесского, Завьяловского, Игринского, Кизнерского, Киясовского, Красногорского, Селтинского, Увинского, Шарканского, Юкаменского, Якшур-Бодьинского и Ярского районов, Ижевска, Сарапула и Можги.

Второе место заняла сборная МБОУ «СОШ № 89» г. Ижевска, 3 – сборная МБОУ «Лингвистическая гимназия № 20» из Сарапула.

Самых умных школьников Приволжского федерального округа выберут в Йошкар-Оле 4 и 5 марта.

14:27, 01 марта, 2019
Диана Ворончихина
91
0
#дети\n#образование\n#Олимпиада\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#новости

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске задержали управляющего Южным кладбищем

11:31, 22 февраля, 2019
5842

Глава Удмуртии предложил построить новый медкомплекс вместо ремонта ГКБ №2 в Ижевске

4187
16:00, 23 февраля, 2019

Управляющего Южного кладбища Ижевска заключили под стражу на 2 месяца

4057
15:04, 22 февраля, 2019

Водитель легковушки погиб в ДТП с «МАЗом» на трассе в Удмуртии

3967
13:01, 23 февраля, 2019

Житель Ижевска задохнулся под снегом

2696
17:14, 26 февраля, 2019

Жительница Хабаровска родила на полу больницы из-за отсутствия врача

10:44, 24 февраля, 2019
4040

В России пенсионеры получат соцдоплаты сверх прожиточного минимума

2973
10:15, 26 февраля, 2019

В Кирове 3-летняя девочка умерла после недели в запертой квартире без еды и воды

2489
14:38, 22 февраля, 2019

В Кирове мать, оставившая умирать свою дочь, ранее была судима за мошенничество

1731
20:00, 23 февраля, 2019

Российские операторы подняли цены на туры в Турцию на 15%

1544
16:54, 27 февраля, 2019

Полицейские Венесуэлы подожгли грузовики с гуманитарной помощью

20:18, 24 февраля, 2019
1745

Семерым судьям Киргизии грозит до 15 лет тюрьмы за коррупцию

1034
11:40, 22 февраля, 2019

В Душанбе 9 строителей мечети упали с 30-метровой высоты

946
17:20, 25 февраля, 2019

Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса за роль Росомахи

932
09:33, 22 февраля, 2019

«На удачу»: китаец поплатится за бросание монет в двигатель самолета

842
19:00, 25 февраля, 2019