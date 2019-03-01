Ученики двух лицеев Ижевска представят Удмуртию на окружном этапе интеллектуальной олимпиады

Самых умных школьников Приволжского федерального округа выберут в Йошкар-Оле 4 и 5 марта.

Ижевск. Удмуртия. Ученики ижевских лицеев №86 и №29 представят Удмуртию на окружном этапе интеллектуальной олимпиады среди школьников. Как сообщает пресс-служба ГФИ по республике, ребята стали лучшими в региональном этапе игры «Что? Где? Когда?».

Отметим, что всего в региональном этапе приняли участие 124 школьника из Балезинского, Дебесского, Завьяловского, Игринского, Кизнерского, Киясовского, Красногорского, Селтинского, Увинского, Шарканского, Юкаменского, Якшур-Бодьинского и Ярского районов, Ижевска, Сарапула и Можги.

Второе место заняла сборная МБОУ «СОШ № 89» г. Ижевска, 3 – сборная МБОУ «Лингвистическая гимназия № 20» из Сарапула.

Самых умных школьников Приволжского федерального округа выберут в Йошкар-Оле 4 и 5 марта.