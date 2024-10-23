В Можге завершили капремонт кровли ДК «Дубитель»

Можга. Удмуртия. В можгинском Доме культуры «Дубитель» завершили капремонт кровли. Об этом сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев на своей странице «ВКонтакте».

Помимо замены кровли там установили систему снегозадержания и водосточную систему, а также наружную пожарную лестницу.

В марте 2024 года глава Удмуртии дал поручение заасфальтировать дорогу и прилегающую территорию в целях создания безопасной инфраструктуры. Финансирование на эти работы выделено из резервного фонда правительства Удмуртии. Сейчас работы по укладке асфальта на завершающем этапе.

Ранее в ДК «Дубитель» провели текущий ремонт внутренних помещений.