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Стало известно, как отметят юбилей Чайковского в Воткинске

09:40, 29 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Стало известно, как отметят юбилей Чайковского в Воткинске
09:40, 29 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
386
0
#Воткинск\n#185-летие Чайковского
Источник фото: ИА «Сусанин»
386
0

В программе — акция «Цветок гению», гала-концерт, творческие площадки и другие мероприятия.

Воткинск. Удмуртия. Ряд праздничных мероприятий запланирован в Воткинске к 185-летию Петра Ильича Чайковского. О них рассказала администрация города.

В день рождения композитора, 7 мая, Воткинск традиционно станет центром притяжения ценителей музыки. Откроет праздник акция «Цветок гению» у Музея-усадьбы П. И. Чайковского. Там же и на набережной Воткинского пруда будут работать творческие площадки — для погружения горожан в атмосферу праздника.

Днём во Дворце культуры «Юбилейный» состоится гала-концерт победителей и участников Всероссийского конкурса юных пианистов «Колыбель гения», а вечером зазвучит классическая музыка в исполнении симфонического оркестра.  

Вечерняя программа пройдёт на улицах и в парках Воткинска. К участию пригласят молодёжь и любителей ремиксов.

Все мероприятия 6+

09:40, 29 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
386
0
#Воткинск\n#185-летие Чайковского