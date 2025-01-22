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Постановки театров Удмуртии вошли в Золотой фонд России

13:50, 22 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Постановки театров Удмуртии вошли в Золотой фонд России
13:50, 22 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Театры\n#культура
Источник фото: Владимир Соловьёв
42
0

Специальное жюри отобрало 300 лучших спектаклей страны. 

Ижевск. Удмуртия. Подошёл к концу первый этап всероссийского конкурса «Золотой фонд театральных постановок». Спектакли театров Удмуртии вошли в 300 лучших постановок России. Об этом сообщил министр культуры Удмуртской Республики Владимир Соловьёв.

На конкурс было подано тысяча заявок от театров со всей страны. Жюри отобрало 300 лучших постановок для участия во втором этапе. От Удмуртии борьбу продолжат спектакль Русского драмтеатра «Папа» и спектакль Театра Оперы и Балета «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». 

По итогам будет сформирован лонг-лист из сотни постановок, для которых сделают телеверсии. 

13:50, 22 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Театры\n#культура