В татарском секторе музея-заповедника «Лудорвай» в Удмуртии поставят мечеть

Ее перевезут из деревни Падера.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском музее-заповеднике «Лудорвай» появится мечеть. Об этом сообщает пресс-служба архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай».

98,8 тыс. жителей Удмуртии — татары, они составляют 6,7% от всего населения республики.

Для них в татарский сектор музея-заповедника «Лудорвай» из деревни Падера Балезинского района перевезут мечеть. Ее построили в 1892 году.

Она одна из немногих старинных мечетей республики, сохранившаяся в первозданном виде. Она и ни разу не закрывалась со дня основания до современности.

Открытие мечети запланировано на осень 2022 года.