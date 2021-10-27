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В татарском секторе музея-заповедника «Лудорвай» в Удмуртии поставят мечеть

17:25, 27 октября, 2021
Екатерина Сентемова
В татарском секторе музея-заповедника «Лудорвай» в Удмуртии поставят мечеть
17:25, 27 октября, 2021
Екатерина Сентемова
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0
#Удмуртия\n#музей\n#обновления\n#татары\n#мечеть\n#культура
Фото: пресс-служба архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай»
256
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Ее перевезут из деревни Падера.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском музее-заповеднике «Лудорвай» появится мечеть. Об этом сообщает пресс-служба архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай».

98,8 тыс. жителей Удмуртии — татары, они составляют 6,7% от всего населения республики.

Для них в татарский сектор музея-заповедника «Лудорвай» из деревни Падера Балезинского района перевезут мечеть. Ее построили в 1892 году.

Она одна из немногих старинных мечетей республики, сохранившаяся в первозданном виде. Она и ни разу не закрывалась со дня основания до современности.

Открытие мечети запланировано на осень 2022 года.

17:25, 27 октября, 2021
Екатерина Сентемова
256
0
#Удмуртия\n#музей\n#обновления\n#татары\n#мечеть\n#культура
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