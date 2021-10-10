Восемь детских творческих коллективов Удмуртии получили награду за высокий уровень и мастерство

Звание «Образцовый детский коллектив» присуждается на пять лет.

Ижевск. Удмуртия. Восемь творческих коллективов в Удмуртии получили звание «Образцовый творческий коллектив». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики.

Коллективы отмечены за высокий художественный уровень и исполнительское мастерство. В течение пяти лет новый титул будут носить: