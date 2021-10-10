Восемь детских творческих коллективов Удмуртии получили награду за высокий уровень и мастерство

Звание «Образцовый детский коллектив» присуждается на пять лет.
Ижевск. Удмуртия. Восемь творческих коллективов в Удмуртии получили звание «Образцовый творческий коллектив». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики.
Коллективы отмечены за высокий художественный уровень и исполнительское мастерство. В течение пяти лет новый титул будут носить:
- театр моды «Золушка» Центра детского творчества Воткинска;
- театр пластики и костюма Студии «МодаART» Дворца детского (юношеского) творчества города Ижевска;
- театр танца «Розовый слон» Республиканского центра дополнительного образования детей;
- студия народного танца «Чебеляй» Удмуртской государственной национальной гимназии им. К. Герда;
- театр юного зрителя «Бригантина» Центра детского творчества Воткинска;
- детская театральная школа «Точка» Сарапула;
- оркестр русских народных инструментов «Рябинушка» школы № 54 Ижевска;
- ансамбль татарской музыки, песни и танца «Асылъяр».