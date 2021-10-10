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Восемь детских творческих коллективов Удмуртии получили награду за высокий уровень и мастерство

12:00, 10 октября, 2021
Юрий Абашев
Восемь детских творческих коллективов Удмуртии получили награду за высокий уровень и мастерство
12:00, 10 октября, 2021
Юрий Абашев
28
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура
Фото: https://vk.com/vtk_cdt
28
0

Звание «Образцовый детский коллектив» присуждается на пять лет.

Ижевск. Удмуртия. Восемь творческих коллективов в Удмуртии получили звание «Образцовый творческий коллектив». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики.

Коллективы отмечены за высокий художественный уровень и исполнительское мастерство. В течение пяти лет новый титул будут носить:

  • театр моды «Золушка» Центра детского творчества Воткинска;
  • театр пластики и костюма Студии «МодаART» Дворца детского (юношеского) творчества города Ижевска;
  • театр танца «Розовый слон» Республиканского центра дополнительного образования детей;
  • студия народного танца «Чебеляй» Удмуртской государственной национальной гимназии им. К. Герда;
  • театр юного зрителя «Бригантина» Центра детского творчества Воткинска;
  • детская театральная школа «Точка» Сарапула;
  • оркестр русских народных инструментов «Рябинушка» школы № 54 Ижевска;
  • ансамбль татарской музыки, песни и танца «Асылъяр».
12:00, 10 октября, 2021
Юрий Абашев
28
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура
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