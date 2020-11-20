В театре юного зрителя в Ижевске будут показывать постановки для подростков

Зрителей ждут как классические постановки, так и экспериментальные.

Ижевск. Удмуртия. В будущем театре юного зрителя в Ижевске будут готовить постановки для зрителей 10-15 лет. «На сегодняшний день для детей именно этого возраста у нас недостаточно театральных предложений», сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

Ребят ждут и спектакли-эксперименты, и постановки о проблемах подростков, и, конечно, классика.

Напомним, ремонтные работы стартовали в июне 2020 года. Реконструкцию ТЮЗа планируют завершить в 2021 году. В настоящее время строители работают над фасадом и коммунальными сетями, а творческий коллектив театра уже готовится к выступлениям.

Как отмечает Ярослав Семенов, сцена-трансформер позволит задействовать весь зал. Ее оборудуют радиоуправляемыми передвижными площадками, способными разворачиваться в разных ракурсах.