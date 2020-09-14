Театр оперы и балета в Удмуртии получил кредит с господдержкой на зарплату сотрудникам

Кредит с лимитом 23,6 млн рублей выдали под 2% годовых.

Ижевск. Удмуртия. Государственный театр оперы и балета Удмуртии имени Петра Чайковского получил кредит с господдержкой на зарплату сотрудникам и исполнение финансовых обязательств. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Кредит с лимитом 23,6 млн рублей выдали под 2% годовых.

«Эта сумма позволит учреждению сохранить коллектив в 326 сотрудников», – говорится в сообщении.

Напомним, кредиты с господдержкой выдают по программе Правительства России на возобновление бизнеса. Тем компаниям, которые сохранят не менее 90% сотрудников до марта 2021 года, государство полностью погасит займ и проценты по нему.

Положительные решения по выдаче подобных кредитов приняли по заявкам Музея-усадьбы Петра Чайковского, центра русской культуры «Русский дом», глазовского театра «Парафраз» на общую сумму 9,6 млн рублей.