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Жителей Удмуртии призвали выбрать новый фирменный стиль «Музея ИЗО»

12:45, 07 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
Жителей Удмуртии призвали выбрать новый фирменный стиль «Музея ИЗО»
12:45, 07 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#искусство\n#музеи\n#Удмуртия\n#голосование\n#дизайн
Фото: reforma.13f.ru
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Проголосовать за понравившуюся концепцию можно до 12 августа.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии призвали выбрать концепцию фирменного стиля Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств (УРМИИ). Концепции родились в ходе «Реформы» — школы городского дизайна и креатива для тех, кому не безразличен визуальный код города и республики.

«Реформу» организовало агентство «13 этаж». Команды дизайнеров три дня работали над новым фирменным стилем для Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств. В данном мероприятии даром принимали участие студенты и специалисты, прошедшие предварительный отбор по своим портфолио.

Для того чтобы выбрать лучшую концепцию, организаторам важен голос жителей Ижевска и Удмуртии. Познакомиться с концепциями и проголосовать за понравившуюся можно на сайте «Реформы» до 12 августа. На суд зрителей представлено пять концепций, которые руководители команд определили следующим образом.

Концепция №1 — «Контрасты». В основе концепции два образа — линия и контраст. Линия — это метафора жизни, пути, развития, соединения разных эпох и объединения людей.

Концепция №2 — «Музей изучает сам себя». В основе центральной идеи — дуальность музея как институции. Музей исследует сам себя. В его коллекции множество произведений неизвестных авторов, в процессе исследования они становятся известными.

Концепция №3 — «Почти золотое сечение». В основу концепции положена мысль о музее как о пространстве, вмещающем в себя предметы искусства. Пространство-коробка, пространство-контейнер, пространство-куб, выставочное пространство, пространство с изменяющимся и циркулирующим контентом.

Концепция №4 — «Арка в искусство». Основная метафора проекта — арка-портал. Через неё музей приглашает зрителя заглянуть в другое измерение. Арка является порталом в искусство, в прошлое и будущее, это взгляд внутрь себя, за рамки обыденности.

Концепция №5 — «Рамка современная и классическая». Основной элемент брендирования в новом стиле — рамки, состоящие из двух элементов. Они отображают собой двух муз-хранительниц музея, два направления деятельности — классическое и современное. Разомкнутость элементов является метафорой открытости для новых авторов и идей.

12:45, 07 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
110
0
#Ижевск\n#искусство\n#музеи\n#Удмуртия\n#голосование\n#дизайн

 

 

 


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