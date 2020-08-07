Жителей Удмуртии призвали выбрать новый фирменный стиль «Музея ИЗО»

Проголосовать за понравившуюся концепцию можно до 12 августа.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии призвали выбрать концепцию фирменного стиля Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств (УРМИИ). Концепции родились в ходе «Реформы» — школы городского дизайна и креатива для тех, кому не безразличен визуальный код города и республики.

«Реформу» организовало агентство «13 этаж». Команды дизайнеров три дня работали над новым фирменным стилем для Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств. В данном мероприятии даром принимали участие студенты и специалисты, прошедшие предварительный отбор по своим портфолио.

Для того чтобы выбрать лучшую концепцию, организаторам важен голос жителей Ижевска и Удмуртии. Познакомиться с концепциями и проголосовать за понравившуюся можно на сайте «Реформы» до 12 августа. На суд зрителей представлено пять концепций, которые руководители команд определили следующим образом.

Концепция №1 — «Контрасты». В основе концепции два образа — линия и контраст. Линия — это метафора жизни, пути, развития, соединения разных эпох и объединения людей.

Концепция №2 — «Музей изучает сам себя». В основе центральной идеи — дуальность музея как институции. Музей исследует сам себя. В его коллекции множество произведений неизвестных авторов, в процессе исследования они становятся известными.

Концепция №3 — «Почти золотое сечение». В основу концепции положена мысль о музее как о пространстве, вмещающем в себя предметы искусства. Пространство-коробка, пространство-контейнер, пространство-куб, выставочное пространство, пространство с изменяющимся и циркулирующим контентом.

Концепция №4 — «Арка в искусство». Основная метафора проекта — арка-портал. Через неё музей приглашает зрителя заглянуть в другое измерение. Арка является порталом в искусство, в прошлое и будущее, это взгляд внутрь себя, за рамки обыденности.

Концепция №5 — «Рамка современная и классическая». Основной элемент брендирования в новом стиле — рамки, состоящие из двух элементов. Они отображают собой двух муз-хранительниц музея, два направления деятельности — классическое и современное. Разомкнутость элементов является метафорой открытости для новых авторов и идей.