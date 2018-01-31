Почти 2 000 инвалидов со всего мира приедут в Удмуртию на творческие состязания

Вторые международные парадельфийские игры пройдут в республике в ноябре 2018 года.

Ижевск. Удмуртия. Вторые международные Парадельфийские игры пройдут в Удмуртской Республике. Фестиваль состоится с 11 по 17 ноября 2018 года, сообщили представители Национального парадельфийского комитета России в среду, 31 января.

Парадельфийские игры - специальные творческие состязания для инвалидов в области культуры и искусства. Первые игры прошли в Москве в 2016 году. Решение о месте проведения вторых парадельфийских игр было принято после того, как специальная комиссия ознакомилась с возможностями четырьмя претендентами, субъектами России.

«Мы посмотрели все объекты и решили, что Вторые международные парадельфийские игры будут проходить в Удмуртской Республике. Регионы были достойные, показывали много перспектив. Но только в Удмуртии так трепетно сохраняется народное достояние, промыслы. А также в очень хорошем состоянии находятся объекты культуры с учётом доступной среды для людей с инвалидностью», - заявила президент национального парадельфийского комитета России, вице-президент ВОС Лидия Абрамова.

По словам генерального директора благотворительного фонда «Паралис» Натальи Крель, «работа на фестивале должна качественно на новый уровень поднять отношение к людям с инвалидностью в стране и мире. А также поднять развитие и возможности культуры, которые в полном объёме не используют тот огромный потенциал, который есть у людей с инвалидностью во всём мире. Который они иногда робко, стеснительно предлагают нашему миру. А мир снисходительно принимает».

На данный момент ещё нет чётких списков участников, но планируется приезд в Удмуртию порядка 1 500 - 2 000 человек. В том числе гости из 24 стран мира. Для этого правительство региона уже начало разрабатывать вопрос в плане поиска достаточного количества переводчиков, сурдопереводчиков, а также участников-волонтёров.