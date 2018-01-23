Симфонический и духовой оркестры Удмуртии присоединят к филармонии

Реорганизация должна пройти в течение полугода.

Ижевск. Удмуртия. К концертному объединению «Удмуртская государственная филармония» присоединят симфонический оркестр и оркестр духовых инструментов. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале органов власти Удмуртской Республики. Объединение должно завершиться в течение полугода.

Как рассказал информационному агентству «Сусанин» директор Удмуртской государственной филармонии Алексей Фомин, сейчас перед руководством стоят две основные задачи. В первую очередь, необходимо сохранить наработки творческих коллективов. «Это расширяет возможности Удмуртской филармонии. Я думаю, что в диалоге мы придем к новым вершинам и Удмуртской филармонии, и академической музыки в целом», - отметил он.

Вторая задача – обеспечить условия, при которых артисты не заметят смену юридического лица. Изменения не должны сказаться на зарплате и условиях труда.

Отметим, что по штатному расписанию, в Государственном симфоническом оркестре Удмуртской Республики порядка 90 сотрудников, в Государственном оркестре духовых инструментов – около 70.

Сейчас филармония объединяет под своей крышей несколько творческих коллективов: Академическую хоровую капеллу, ансамбль песни и танца «Италмас», концертно-театральная группа «Музыгранты», камерный оркестр народных инструментов «Золотая мелодия» и эстрадный ансамбль «Шулдыр ӝыт» («Весёлый вечер»).