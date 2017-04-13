Выступление артиста из Удмуртии на Евровидении малых народов можно посмотреть в прямом эфире

Трансляция состоится в четверг, 13 апреля, в 21:00 на сайте песенного конкурса.

Ижевск. Удмуртия. Выступление певца из Удмуртии Павла Александрова и его команды на Евровидении малых народов в Норвегии можно посмотреть в прямом эфире на сайте конкурса. Трансляция начнется в 20:00 по московскому времени (21:00 – местное время), пишут участники удмуртского коллектива в соцсетях.

Перед выступлением у ребят будет генеральный прогон песни.

«Нам очень понравилось. Есть некоторые замечания по организации в целом, но они не значительные, скорее всего обусловленные норвежский сдержанностью и практичностью, это конечно же в сравнении с 2012 и испанцами», - поделился музыкант Дмитрий Якимов.

Напомним, что Павел Александров исполнит удмуртскую песню «Ваньмыз ортче» («Все проходит»).