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      Выступление артиста из Удмуртии на Евровидении малых народов можно посмотреть в прямом эфире

      17:05, 13 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      17:05, 13 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      150
      0
      #культура\n#Евровидение\n#конкурс\n#Удмуртия\n#удмуртская культура
      Фото: vk.com/shonerpaul
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      Трансляция состоится в четверг, 13 апреля, в 21:00 на сайте песенного конкурса.

      Ижевск. Удмуртия. Выступление певца из Удмуртии Павла Александрова и его команды на Евровидении малых народов в Норвегии можно посмотреть в прямом эфире на сайте конкурса. Трансляция начнется в 20:00 по московскому времени (21:00 – местное время), пишут участники удмуртского коллектива в соцсетях.  

      Перед выступлением у ребят будет генеральный прогон песни.

      «Нам очень понравилось. Есть некоторые замечания по организации в целом, но они не значительные, скорее всего обусловленные норвежский сдержанностью и практичностью, это конечно же в сравнении с 2012 и испанцами», - поделился музыкант Дмитрий Якимов.

      Напомним, что Павел Александров исполнит удмуртскую песню «Ваньмыз ортче» («Все проходит»).

      17:05, 13 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      150
      0
      #культура\n#Евровидение\n#конкурс\n#Удмуртия\n#удмуртская культура
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