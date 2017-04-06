Павел Александров представит Удмуртию на Евровидении малых народов в Норвегии

Песенный конкурс пройдет 13 апреля в местечке Каутокейно на севере страны.

Ижевск. Удмуртия. Студент Казанской консерватории Павел Александров представит Удмуртию на конкурсе исполнителей песни на языках малых народов Liet International, неофициально именуемый как Евровидение малых народов. Об этом сообщают в группе во ВКонтакте «Эктоника».

На отборочный этап конкурса были заявлены несколько коллективов: панк-рокеры «Малыми», хип-хоп проект «Мурӝол Андеграунд» и Никита Ильин. Из трех представленных заявок от Удмуртии жюри конкурса выбрало исполнителя лирических баллад из поселка Кез Никиту Ильина для которого Александров написал песню «Ваньмыз ортче» («Все проходит»). Однако, как пишет «Национальный акцент», у Ильина возникли проблемы с оформлением документов, поэтому право выступления он передал автору песни.

Напомним, что в 2011 году на этом европейском музыкальном форуме, прошедшем в Италии, принимали участие Silent Woo Goore и взяла 2 место, а в 2012 в Испании группа IB&4CP заняла 9 место.

Песенный конкурс состоится в 13 апреля в местечке Каутокейно на севере Норвегии.