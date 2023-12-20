Новый видеопроект «Чурысь чуре» о современной удмуртской литературе появился в сети

Ижевск. Удмуртия. В сети вышел первый выпуск видеопроекта «Чурысь чуре» (удм. «От строки к строке») (12+). Как рассказала «Сусанину» главный редактор журнала «Кенеш» Анастасия Шумилова, это новый проект, посвящённый современной удмуртской литературе. Выходит «Чурысь чуре» на площадке первого в мире интернет-телеканала на удмуртском языке «Даур ТВ».

«Хочется, чтобы в информационном пространстве чаще звучали имена удмуртских писателей, названия их произведений. К сожалению, читающих на удмуртском становится всё меньше. Мы жалуемся, что на удмуртском выходит мало книг, и в то же время не находим время читать то, что есть. Нужно рассказывать людям о том, что литература на удмуртском есть, что её можно читать, рассказывать, где её можно найти», — отметила собеседница.

Анастасия Шумилова также рассказала, что в книжном проекте «Молот-шоу», который также выходит в эфире «Даур ТВ», она с гостями обсуждает классические произведения, книги авторов 1920-30-х годов. «Чурысь чуре» же обращает внимание на то, что печатается сейчас.

В первом выпуске видеоподкаста Анастасия Шумилова вместе с критиком, литературоведом, специалистом Национальной библиотеки УР Ларисой Дмитриевой сделали обзор на изданные отдельными книгами или опубликованные в журнале «Кенеш» в 2023 году удмуртские произведения. Это книга Лии Малых про живущих в удмуртской семье домовят «Боко но Моко» («Боко и Моко», 6+), сборник Анатолия Перевозчикова «Гурезе тубон» («Куртой подъём», 12+), поэтические сборники Алексея Лекомцева, Вениамина Ившина, Рафита Мина, эпическую драму Владимира Коткова «Кытын тон, Кылдысин дауре?» («Где ты, век Кылдысина?», 12+) и другие произведения.

«Что волнует современных писателей? Кто является героем или героиней нашего времени? Как меняется язык произведений? Обсуждаем эти и другие вопросы. Планируем продолжить проект и делать обзоры на новые удмуртские книги», — отметила Анастасия Шумилова.

Она также рассказала, что под первым выпуском был комментарий от молодой девушки: «Посмотрела эту передачу и захотела прочитать все произведения, о которых шла речь».

«Будет здорово, если хотя бы один человек прочитает хотя бы одну удмуртскую книгу благодаря этому проекту. И я думаю, эта программа вполне может порадовать школьников или студентов, изучающих удмуртскую литературу. Я знаю, что «Молот-шоу», например, смотрят студенты», — подытожила собеседница «Сусанина».