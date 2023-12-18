Новый видео-выпуск о достопримечательностях Ижевска и окрестностей появился в сети

Ижевск. Удмуртия. Команда мобильного приложения о путешествиях QVEDO опубликовала новый выпуск о достопримечательностях Ижевска и окрестностях.

«В этом выпуске мы побывали в такой загадочной, но душевной Удмуртии. Прогулку мы начали на набережной Ижевского пруда, побывали на Центральной площади и на самой высокой точке города, восхитились мастерством уличных художников и побывали в пряничном цеху. Очень много и вкусно ели традиционные перепечи, пельмени и табани. И ещё раз перепечи, и ещё раз пельмени. Узнали об уникальных ижевских мотоциклах, познакомились с настоящими шаманами и жрецами и нашли ответы на самые сокровенные вопросы. Вот так закончилась для нас Удмуртия, закончился Ижевск. И для меня он стал очень мощным», — резюмировал ведущий Сергей Фомин.