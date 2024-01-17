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Редактору Сергею Матвееву присвоили звание Народного поэта Удмуртии

11:00, 17 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Редактору Сергею Матвееву присвоили звание Народного поэта Удмуртии
11:00, 17 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
77
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#литература\n#поэты\n#удмуртская культура\n#удмуртский язык
Фото: Юрий Кузнецов
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Сергей Васильевич является единственным ныне живущим обладателем этого почётного звания.

Ижевск. Удмуртия. Ведущему редактору издательства «Удмуртия» Сергею Матвееву присвоили звание Народного поэта Удмуртской Республики. Об этом в соцсетях рассказал директор издательства Юрий Кузнецов.

«Сергей Васильевич — один из самых ярких и самобытных национальных поэтов современной удмуртской литературы. А ещё он замечательный редактор, признанный прозаик и переводчик», — отметил Юрий Васильевич.

Он также поблагодарил тех, кто поддержал инициативу коллектива издательства и поддержал выдвижение своего коллеги на столь значимую награду.

«На сегодня наш Василич один-единственный ныне живущий Народный поэт!» — поделился радостью за коллегу Юрий Кузнецов.

Отметим, что в республике на было Народных поэтов Удмуртии с 2020 года, когда скончался последний на тот момент обладатель этого почётного звания Анатолий Демьянов. Также ныне здравствуют три Народных писателя Удмуртии: Вячеслав Ар-Серги, Василий Ванюшев и Владимир Емельянов.

11:00, 17 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
77
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#литература\n#поэты\n#удмуртская культура\n#удмуртский язык