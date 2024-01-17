Редактору Сергею Матвееву присвоили звание Народного поэта Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Ведущему редактору издательства «Удмуртия» Сергею Матвееву присвоили звание Народного поэта Удмуртской Республики. Об этом в соцсетях рассказал директор издательства Юрий Кузнецов.

«Сергей Васильевич — один из самых ярких и самобытных национальных поэтов современной удмуртской литературы. А ещё он замечательный редактор, признанный прозаик и переводчик», — отметил Юрий Васильевич.

Он также поблагодарил тех, кто поддержал инициативу коллектива издательства и поддержал выдвижение своего коллеги на столь значимую награду.

«На сегодня наш Василич один-единственный ныне живущий Народный поэт!» — поделился радостью за коллегу Юрий Кузнецов.

Отметим, что в республике на было Народных поэтов Удмуртии с 2020 года, когда скончался последний на тот момент обладатель этого почётного звания Анатолий Демьянов. Также ныне здравствуют три Народных писателя Удмуртии: Вячеслав Ар-Серги, Василий Ванюшев и Владимир Емельянов.