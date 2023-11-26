На треть увеличились поставки торфа в Удмуртию из Белоруссии

Ижевск. Удмуртия. С начала 2023 года в Удмуртию поступило 165,35 т торфа из Республики Беларусь, что выше аналогичного периода 2022 года на 34%. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Сотрудниками Управления Россельхознадзора были отобраны образцы для лабораторных экспертиз, карантинные объекты не обнаружены. После подтверждения безопасности импортируемой продукции собственникам были выданы акты государственного карантинного фитосанитарного контроля, дающие право на использование торфа по назначению.

Добавим, что в основном торф поставляется в Удмуртию на предприятия по выращиванию цветочных растений.