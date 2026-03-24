В Удмуртию едва не завезли хризантемы, заражённые вредителем американского происхождения

16:50, 24 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Россельхознадзор\n#вредители\n#контроль
Источник фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю
Опасную партию цветов сожгли.

Ижевск. Удмуртия. 23 марта в Удмуртию из Москвы поступили 160 срезанных хризантем, выращенных в Королевстве Нидерланды. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

От поступившей партии цветов были отобраны образцы для установления карантинного фитосанитарного состояния. В результате исследования в партии хризантем выявили карантинный организм — западный цветочный трипс.

В целях недопущения распространения опасного насекомого-вредителя, заражённые цветы уничтожили — сожгли.

Отметим, что западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) — это насекомое размером около 1 мм, которое является вредителем для культурных растений, а также переносчиком некоторых заболеваний растений. Взрослые особи и личинки питаются клеточным соком, тем самым повреждают листву и цветки.

