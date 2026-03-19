В Удмуртии задержали легковушку с 350 кг говядины без документов

14:30, 19 марта, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#мясо\n#Россельхознадзор
Источник фото: ИИ
Незарегистрированное мясо сожгла специализированная организация.

Кез. Удмуртия. Более 300 килограммов говядины без документов сожгли в Удмуртии из-за нарушения закона «О ветеринарии». Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Сотрудники Россельхознадзора и полиции остановили в Кезском районе автомобиль «Лада Приора», который вёз мясо в Пермский край. В салоне и багажнике машины нашли 350 килограммов говядины без каких-либо сопроводительных документов.

Кроме того, на кусках не было ветеринарных клейм, которые могли подтвердить проведение экспертизы. Продукция лежала навалом в машине, не предназначенной для перевозки еды, к тому же с нарушением температурного режима.

Установить происхождение мяса, подтвердить его безопасность и эпизоотическое благополучие территории, откуда его везли, — было невозможно из-за отсутствия документов. 

Россельхознадзор потребовал изъять опасную продукцию из оборота и уничтожить. 17 марта владелец груза передал всю говядину в специализированную организацию. Мясо сожгли.

