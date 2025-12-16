Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид ИРЗ для жизни Лонгрид Первый спутниковый снимок Ижевска Лонгрид

В Красногорском районе Удмуртии установили карантинную зону из-за уссурийского полиграфа

17:15, 16 декабря, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Красногорском районе Удмуртии установили карантинную зону из-за уссурийского полиграфа
17:15, 16 декабря, 2025
Роман Перевощиков
журналист
256
0
#Удмуртия\n#Красногорский район\n#Красногорское\n#жук-короед\n#карантин\n#Россельхознадзор
Источник фото: ИА «Сусанин»
256
0

Площадь санитарной зоны составила 67084,71 га.

Красногорское. Удмуртия. В Красногорском районе Удмуртии установили карантинную фитосанитарную зону по уссурийскому полиграфу. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

По результатам мониторинга лесов в Красногорском районе были обнаружены очаги распространения жука-короеда. В связи с этим на территории района введён карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная фитосанитарная зона на площади 67084,71 га.

Отмечается, что карантинный режим направлен на локализацию очагов и исключение распространения вредителя.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

17:15, 16 декабря, 2025
Роман Перевощиков
журналист
256
0
#Удмуртия\n#Красногорский район\n#Красногорское\n#жук-короед\n#карантин\n#Россельхознадзор