Красногорское. Удмуртия. В Красногорском районе Удмуртии установили карантинную фитосанитарную зону по уссурийскому полиграфу. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

По результатам мониторинга лесов в Красногорском районе были обнаружены очаги распространения жука-короеда. В связи с этим на территории района введён карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная фитосанитарная зона на площади 67084,71 га.

Отмечается, что карантинный режим направлен на локализацию очагов и исключение распространения вредителя.