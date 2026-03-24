Ижевск. Удмуртия. С начала года Удмуртия отправила в Казахстан 12,9 тыс. кубометров берёзы, а в Китай — 3,5 тыс. кубометров.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю, цифры превышают показатель, который был в прошлом году, на 13%.

Одна из последних отгрузок прошла 20 марта. Из республики вывезли 680 кубометров берёзовых лесоматериалов, предназначенных для Казахстана. На партию оформили 10 фитосанитарных сертификатов.

Перед отправкой специалисты взяли образцы продукции. Лабораторная экспертиза в Татарской испытательной лаборатории не выявила карантинных вредных организмов.