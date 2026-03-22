Ижевск. Удмуртия. Страны Евразийского экономического союза получили от Удмуртии более 12 тыс. кубометров древесины хвойных и лиственных пород с 1 января по 20 марта. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Специалисты ведомства досмотрели очередную партию древесины, которая уехала из республики в Казахстан. На этот раз под контроль попали 739 кубометров лиственных пород. Сотрудники ведомства взяли образцы и отправили их в местную лабораторию.

Исследование подтвердило: опасных вредителей в стволах нет. После проверки собственник получил фитосанитарные сертификаты.