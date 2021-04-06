«Ижавиа» планирует пополнить свой авиапарк семью «Боингами»

Один такой самолёт у перевозчика уже есть.

Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Ижавиа» планирует пополнить свой авиапарк семью Boeing 737-800. Ранее речь шла о трёх самолётах. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

У «Ижавиа» уже есть один «Боинг», который в ближайшее время прибудет в Ижевск для выполнения регулярных рейсов. Ещё семь судов компания планирует закупить. Все они встанут на замену самолётам Як-42Д, которые использовались до недавнего времени.

Авиакомпания отмечает, что появление собственного современного самолёта позволит изменить цены на перелёты в благоприятную сторону.

Напомним, основу воздушного парка АО «Ижавиа» составляют «Як-42». Первый в своей истории «Boeing 737-800» аэропорт Ижевска принял в конце октября 2019 года. С ноября на рейсах из Ижевска в Москву и Санкт-Петербург летают только «Боинги». О появлении собственного Boeing стало известно в прошлом году. Он окрашен в национальные цвета Удмуртии.