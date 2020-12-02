У «Ижавиа» появился первый Boeing 737-800 в национальном окрасе

Его прибытие в Россию ожидается 18-20 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Первый Boeing 737-800 авиакомпании «Ижавиа» получил ливрею в национальном стиле Удмуртии. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртской Республики.

Самолёт окрашен в красно-белые цвета на основе символики Удмуртии, а на хвосте воздушного судна красуется восьмиконечный солярный знак. В Центре территориального развития также добавили, что в финно-угорской картине мира белый цвет — символ неба, а красный — людей, таким образом, новый окрас символизирует людей, летящих по небу. Название авиакомпании выполнено в чёрном цвете, что символизирует землю.

Сейчас самолёт уже получил регистрационный номер VP-BUU, MSN 39069, его прибытие в Россию ожидается 18-20 декабря.

Напомним, что в этом году «Ижавиа» решила отказаться от самолётов «Як-42Д» в пользу «Боингов».