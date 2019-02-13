Официальных безработных в Удмуртии за месяц стало на 1200 человек больше

Наибольший рост отмечен в Камбарском и Кизнерском районах.

Ижевск. Удмуртия. За месяц количество безработных в Удмуртии выросло на 1200 человек. Как сообщается на интерактивном портале Государственной службы занятости населения Удмуртской Республики, если на 1 января в регионе было официально зарегистрировано 6481 безработных, то на 1 февраля - 7622 человека. Наибольший рост отмечен в Кизнерском и Камбарском районах.

Уровень регистрируемой безработицы в регионе на 1 февраля 2019 года составил 0,98% от экономически активного населения (0,93% - годом ранее). В 8 муниципальных образованиях уровень безработицы ниже, чем в среднем по республике - в Воткинске (0,57%), Ижевске (0,59%), Глазове (0,79%), а также в Завьяловском (0,44%), Якшур-Бодьинском (0,57%), Увинском (0,67%), Игринском (0,72%) и в Балезинском (0,73%) районах.

Напряженность на рынке труда Удмуртии на начало месяца составила 0,8 человека на вакансию.

Напомним, что с 1 января 2019 года в воинской части при заводе по уничтожению химоружия в Кизнере сократили 564 человека. Им предложили вакансии в Кизнере, Алнашах, Грахово и Можге.