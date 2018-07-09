«Алмаз-Антей» намерен создать в Удмуртии промышленный парк «Метеор»

Проект подразумевает возведение производственных цехов для четырех новых импортозамещающих производств.

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Алмаз-Антей» и власти Удмуртии в рамках промышленной выставки «Иннопром-2018» в понедельник, 9 июля, подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписали заместитель гендиректора предприятия по производственно-технологической политике Александр Ведров и глава Удмуртии Александр Бречалов, сообщает Интерфакс.

«Предмет договора - осуществление взаимодействия в области связи, топливно-энергетического комплекса, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, промышленных технологий и сферы обеспечения безопасности», - говорится в сообщении.

Также достигнута договоренность о визите 18-19 июля делегации концерна в Ижевск, где будет продолжен разговор о путях взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества с республикой.

По словам Александра Ведрова, центральным вопросом в повестке станет возможность реализации Ижевским электромеханическим заводом «Купол» проекта по созданию промышленного парка «Метеор» на территории региона, а также развитие кооперации с промышленными предприятиями Удмуртии.

Проект «Метеор» предполагает строительство производственных цехов для четырех новых импортозамещающих производств, в том числе теплообменного и холодильного оборудования по европейским технологиям.

В свою очередь у себя на странице Вконтакте глава Удмуртии уточнил, что «это тысяча рабочих мест, 500 млн рублей инвестиций только на первом этапе, плюс кооперация с предприятиями Республики».

По информации РБК, республика намерена профинансировать подключение участка к инженерным коммуникациям. Также Удмуртия проработает вариант предоставления предприятию налоговых льгот.