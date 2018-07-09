play
pause
  • $ 63.12 ↓
  • € 73.9 ↓

«Алмаз-Антей» намерен создать в Удмуртии промышленный парк «Метеор»

15:15, 09 июля, 2018
Георгий Поветкин
15:15, 09 июля, 2018
Георгий Поветкин
584
0
#бизнес\n#инвестиции\n#промышленность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#завод "Купол"
Фото: vk.com/a.brechalov
584
0

Проект подразумевает возведение производственных цехов для четырех новых импортозамещающих производств.

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Алмаз-Антей» и власти Удмуртии в рамках промышленной выставки «Иннопром-2018» в понедельник, 9 июля, подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписали заместитель гендиректора предприятия по производственно-технологической политике Александр Ведров и глава Удмуртии Александр Бречалов, сообщает Интерфакс.

«Предмет договора - осуществление взаимодействия в области связи, топливно-энергетического комплекса, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, промышленных технологий и сферы обеспечения безопасности», - говорится в сообщении.

Также достигнута договоренность о визите 18-19 июля делегации концерна в Ижевск, где будет продолжен разговор о путях взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества с республикой.

По словам Александра Ведрова, центральным вопросом в повестке станет возможность реализации Ижевским электромеханическим заводом «Купол» проекта по созданию промышленного парка «Метеор» на территории региона, а также развитие кооперации с промышленными предприятиями Удмуртии.

Проект «Метеор» предполагает строительство производственных цехов для четырех новых импортозамещающих производств, в том числе теплообменного и холодильного оборудования по европейским технологиям.

В свою очередь у себя на странице Вконтакте глава Удмуртии уточнил, что «это тысяча рабочих мест, 500 млн рублей инвестиций только на первом этапе, плюс кооперация с предприятиями Республики».

По информации РБК, республика намерена профинансировать подключение участка к инженерным коммуникациям. Также Удмуртия проработает вариант предоставления предприятию налоговых льгот.

15:15, 09 июля, 2018
Георгий Поветкин
584
0
#бизнес\n#инвестиции\n#промышленность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#завод "Купол"

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Власти Удмуртии заморозили выделение земельных участков многодетным семьям

10:00, 08 июля, 2018
12367

Под Ижевском молния ударила в крышу жилого дома

10770
09:55, 06 июля, 2018

В Удмуртии пациентка психиатрической клиники убила соседку по палате

9617
13:21, 05 июля, 2018

ДТП с участием КамАЗа в Удмуртии, обман на АЗС и 400 баллов по ЕГЭ: что произошло минувшей ночью

9523
08:00, 04 июля, 2018

Железный человек: глава Удмуртии за 11 часов преодолел дистанцию триатлона Ironman

9266
09:30, 02 июля, 2018

Нога бога: Игорь Акинфеев стал звездой соцсетей после выхода в четвертьфинал сборной России на ЧМ-2018

12:42, 02 июля, 2018
4334

МЧС России предложило свою помощь в спасении детской футбольной команды в Таиланде

2745
10:46, 05 июля, 2018

Госдума обнародовала размеры депутатских зарплат и пенсий

2598
19:03, 05 июля, 2018

Минфин планирует заставить производителей маркировать пиво

2102
15:53, 04 июля, 2018

В Кемерово задержали руководителя первой прибывшей к «Зимней вишне» пожарной группы

1991
19:10, 07 июля, 2018

Заблокированные в пещере Таиланда дети-футболисты написали письмо для родителей

12:45, 07 июля, 2018
2131

У берегов Индонезии затонул паром со 139 пассажирами

2045
18:30, 03 июля, 2018

Российские футболисты Кутепов и Фернандес попали в символическую сборную 1/8 ЧМ-2018 по версии журналистов

2002
11:46, 04 июля, 2018

В Таиланде дайверы нашли пропавшую детскую футбольную команду

1831
11:42, 03 июля, 2018

Южная Корея и КНДР организуют встречу родственников, живущих в разных частях полуострова

1718
15:20, 03 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: отравление детей и небольшое похолодание

Удмуртия в минуту: главные новости недели

06 июля, 2018

Кофемолка – выпуск 58: Константин Сунцов в гостях у Энвиля Касимова

05 июля, 2018